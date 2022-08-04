WP: В США катастрофическая нехватка учителей

"Так плохо еще не было. Америка сталкивается с катастрофической нехваткой учителей". Статья с таким названием опубликована в Washington Post.

Нехватка учителей в Америке достигла критического уровня, и школьные чиновники прилагают все усилия, чтобы набрать в школы хоть кого-то, кто будет обучать детей. Так, сельские школьные округа в Техасе переходят на четырехдневную рабочую неделю из-за нехватки персонала, Флорида просит ветеранов, не имеющих педагогического образования, прийти в школы, а Аризона разрешает студентам колледжей преподавать школьникам.

"Я никогда не видел, чтобы было так плохо", - сказал исполнительный директор Ассоциации школьных инспекторов Дэн Доменек.

Точно сказать, сколько учителей не хватает в США, не может никто, но, по оценкам Ассоциации образования штата Невада, только там не хватает 3 тысяч учителей. В Иллинойсе более 2 тысяч вакансий для учителей либо пустовали, либо были закрыты "менее квалифицированными" сотрудниками. Во Флориде не хватает 8 тысяч, хотя годом ранее речь шла о 5 тысячах.

Среди причин острой нехватки педагогов называется измученность учителей режимом пандемии, низкая заработная плата, неуважение к профессии учителя и внедрение в школы пропаганды извращений, "критической расовой теории" и прочих "новых ценностей".

Президент Американской федерации учителей Рэнди Вайнгартен считает, что нехватка учителей вызвана политикой США и закрытием школ под предлогом ковида.

Эксперты отмечают резкое снижение успеваемости и опасаются еще большего спада.

Федеральные данные показывают, что у школьников все чаще наблюдаются и поведенческие проблемы. Об этом сообщают более 80% школ в США. Более чем в 70% участились случаи хронических прогулов учащихся, более 50% школ сообщили об участившихся проявлениях неуважения к учителям. В отчете говорится о том, что количество школьных расстрелов выросло до самого высокого уровня за последние 20 лет.

Историк Андрей Фурсов говорит, что США начали ломать свое образование еще в 1960-х гг. и очень в этом преуспели.