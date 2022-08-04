WP: В США катастрофическая нехватка учителей

04 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Откусить и отползти не получится"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Образование За рубежом
инфографика штаты, пожелавшие выйти из состава США, Нью-Йорк, Техас (2012) | Фото: Накануне.RU

WP: В США катастрофическая нехватка учителей

"Так плохо еще не было. Америка сталкивается с катастрофической нехваткой учителей". Статья с таким названием опубликована в Washington Post.
Читайте также:

Нехватка учителей в Америке достигла критического уровня, и школьные чиновники прилагают все усилия, чтобы набрать в школы хоть кого-то, кто будет обучать детей. Так, сельские школьные округа в Техасе переходят на четырехдневную рабочую неделю из-за нехватки персонала, Флорида просит ветеранов, не имеющих педагогического образования, прийти в школы, а Аризона разрешает студентам колледжей преподавать школьникам.

"Я никогда не видел, чтобы было так плохо", - сказал исполнительный директор Ассоциации школьных инспекторов Дэн Доменек.

Точно сказать, сколько учителей не хватает в США, не может никто, но, по оценкам Ассоциации образования штата Невада, только там не хватает 3 тысяч учителей. В Иллинойсе более 2 тысяч вакансий для учителей либо пустовали, либо были закрыты "менее квалифицированными" сотрудниками. Во Флориде не хватает 8 тысяч, хотя годом ранее речь шла о 5 тысячах.

Среди причин острой нехватки педагогов называется измученность учителей режимом пандемии, низкая заработная плата, неуважение к профессии учителя и внедрение в школы пропаганды извращений, "критической расовой теории" и прочих "новых ценностей".

Президент Американской федерации учителей Рэнди Вайнгартен считает, что нехватка учителей вызвана политикой США и закрытием школ под предлогом ковида.

Эксперты отмечают резкое снижение успеваемости и опасаются еще большего спада.

Федеральные данные показывают, что у школьников все чаще наблюдаются и поведенческие проблемы. Об этом сообщают более 80% школ в США. Более чем в 70% участились случаи хронических прогулов учащихся, более 50% школ сообщили об участившихся проявлениях неуважения к учителям. В отчете говорится о том, что количество школьных расстрелов выросло до самого высокого уровня за последние 20 лет.

Историк Андрей Фурсов говорит, что США начали ломать свое образование еще в 1960-х гг. и очень в этом преуспели.

Теги: США, школа, учителя



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети