04 Августа 2022
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Общество В России
Максим Галкин (2019) | Фото:instagram.com/maxgalkinru

В ГД предложили проверить на уплату налогов Хаматову, Галкина и Урганта

В Госдуме призвали провести проверку на предмет уплаты налогов с доходов, полученных телеведущими Иваном Ургантом, Максимом Галкиным, а также актрисой Чулпан Хаматовой.

Соответствующее обращение к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову направил депутат Госдумы Иван Сухарев, сообщает RT.

Парламентарий обосновывает это тем, что эти медийные персоны, не поддерживающие СВО на Украине, по данным СМИ, продают движимое и недвижимое имущество в России.

По его словам, необходимо проверить источники доходов, на которые были приобретены данные активы, а также уплату налогов с этих средств.

В апреле СМИ писали, что телеведущий Иван Ургант после возвращения из Израиля решил избавиться от своего особняка в элитном коттеджном поселке Горки-10. Ранее появлялись слухи, что "Вечерний Ургант" убрали из эфира Первого канала из-за антивоенной позиции ведущих, но позже на канале объяснили отсутствие Ивана Урганта изменением направленности контента.

Галкин уехал в Израиль с семьей, несколько раз высказывался в антивоенном духе и критиковал руководство России. После его высказываний о спецоперации на Украине он потерял пост ведущего программы "Сегодня вечером".

Хаматова в конце февраля переехала жить в Латвию. Актриса раскритиковала спецоперацию на территории Украины, поэтому решила покинуть страну. В интервью латвийским СМИ она сокрушалась, что накопленных средств ей хватит всего на пару месяцев, при этом говорила, что не дорожит присвоенным ей званием народной артистки РФ, и называла его "бредятиной и советским пережитком".

Теги: госдума, налоги, ургант, галкин, хаматова



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