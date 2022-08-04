04 Августа 2022
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Спорт
Алексей Миранчук (2021) | Фото: Пресс-служба ФК &quot;Аталанта&quot;

СМИ сообщили детали несостоявшегося перехода футболиста Миранчука из "Аталанты"

Переход российского футболиста Алексея Миранчука из "Аталанты" временно откладывается.

По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, клуб из Бергамо хочет не отдать в аренду, а продать футболиста. По данным источника, пишет Р-Спорт, руководство "Аталанты" расценивает Миранчука как игрока, которого можно продать, а затем усилить коллектив на вырученные деньги.

Отметим, что ранее на 26-летнего полузащитника сборной России претендовал "Торино", который хотел его арендовать с правом выкупа. Однако по данным СМИ, главный тренер команды Джан Пьеро Гасперини заблокировал переход футболиста.

Миранчук выступает за "Аталанту" с сентября 2020 года. Трансфер футболиста из "Локомотива" составил 14,5 млн евро. С этого времени полузащитник провел за итальянский клуб 56 матчей, забил 9 мячей и отдал 7 голевых передач.

Теги: Алексей Миранчук, Аталанта, трансфер, клуб



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