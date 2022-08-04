Бывший начальник полиции Екатеринбурга выступил в суде с последним словом

04 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Откусить и отползти не получится"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
Игорь Трифонов (2021) | Фото: Накануне.RU

Бывший начальник полиции Екатеринбурга выступил в суде с последним словом

Бывший начальник управления МВД по Екатеринбургу Игорь Трифонов выступил с последним словом на судебном процессе по делу о взяточничестве.

Речь Трифонова заняла больше двух часов и сводилась к отказу признать выдвинутые обвинения.По словам Трифонова, его версии намеренно не проверяли, в деле много дыр, но на них закрывают глаза, как и на то, что у фигурантов дела была выгода оговорить его. Бывший полицейский начальник подчеркнул в своем последнем слове, что ему вменяют действия, на которые у него просто не было полномочий.

"Я прошу суд обязательно после моего выступления всё-таки обратить внимание на то, что те факты, которые я изложил, не были исследованы.
Необходимо руководствоваться истинным. Лучше отпустить и не привлекать к уголовной ответственности 10 виновных, чем осудить одного невиновного", - заявил он.

Трифонов также добавил, что готов просидеть в СИЗО и ждать сколько угодно, пока суд самостоятельно не разберётся в ситуации, а расследование не будет проведено как положено.

Оглашение приговора назначено на 8 агуста.

Напомним, 21 сентября 2020 года в Москве был задержан бывший руководитель УМВД по Екатеринбургу Игорь Трифонов. Как следует из опубликованных данных, Трифонова подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Через три дня Игорю Трифонову и бывшему заместителю председателя правления коммерческого банка "Кольцо Урала" в Екатеринбурге Олегу Коноплеву предъявлено обвинение во взяточничестве.

В ходе судебного разбирательства, свидетели обвинения высказали и новые эпизоды, в которых якобы участвовал высокопоставленный полицейский, в том числе - участие в крышевании печально известной в Екатеринбурге овощебазы №4.

Отметим, что фигурантов дела о взяточничестве экс-главу службы безопасности банка "Кольцо Урала" Александра Кубу и бывшего сотрудника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) УМВД Дениса Жданова гособвинение просило оправдать и освободить от наказания за тесное сотрудничество со следствием. Тогда как для Игоря Трифонова запросили наказание в 9 лет строгого режима.

Теги: игорь трифонов, кольцо урала, суд, последнее слово



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети


Лучшую технику apple ограниченное предложение в интернет-магазине www.mvideo.ru