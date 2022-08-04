Бывший начальник полиции Екатеринбурга выступил в суде с последним словом

Бывший начальник управления МВД по Екатеринбургу Игорь Трифонов выступил с последним словом на судебном процессе по делу о взяточничестве.

Речь Трифонова заняла больше двух часов и сводилась к отказу признать выдвинутые обвинения.По словам Трифонова, его версии намеренно не проверяли, в деле много дыр, но на них закрывают глаза, как и на то, что у фигурантов дела была выгода оговорить его. Бывший полицейский начальник подчеркнул в своем последнем слове, что ему вменяют действия, на которые у него просто не было полномочий.

"Я прошу суд обязательно после моего выступления всё-таки обратить внимание на то, что те факты, которые я изложил, не были исследованы.

Необходимо руководствоваться истинным. Лучше отпустить и не привлекать к уголовной ответственности 10 виновных, чем осудить одного невиновного", - заявил он.

Трифонов также добавил, что готов просидеть в СИЗО и ждать сколько угодно, пока суд самостоятельно не разберётся в ситуации, а расследование не будет проведено как положено.

Оглашение приговора назначено на 8 агуста.

Напомним, 21 сентября 2020 года в Москве был задержан бывший руководитель УМВД по Екатеринбургу Игорь Трифонов. Как следует из опубликованных данных, Трифонова подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Через три дня Игорю Трифонову и бывшему заместителю председателя правления коммерческого банка "Кольцо Урала" в Екатеринбурге Олегу Коноплеву предъявлено обвинение во взяточничестве.

В ходе судебного разбирательства, свидетели обвинения высказали и новые эпизоды, в которых якобы участвовал высокопоставленный полицейский, в том числе - участие в крышевании печально известной в Екатеринбурге овощебазы №4.

Отметим, что фигурантов дела о взяточничестве экс-главу службы безопасности банка "Кольцо Урала" Александра Кубу и бывшего сотрудника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) УМВД Дениса Жданова гособвинение просило оправдать и освободить от наказания за тесное сотрудничество со следствием. Тогда как для Игоря Трифонова запросили наказание в 9 лет строгого режима.