На "Яндекс.Маркете" появились товары от поставщиков IKEA

На "Яндекс.Маркете" появились товары от производителей, которые раньше поставляли продукцию для магазинов IKEA. Теперь на платформе можно найти схожие по дизайну с икеевской мебель, текстиль, кухонные принадлежности и другие товары, передает РИА Новости.

Пока маркетплейс привлек 11 поставщиков IKEA. Среди них компания из Казахстана "АГФ-Групп" (продают товары под брендом Arua), фабрика Askona, комбинат "Шуйские ситцы" и мебельный холдинг "Ангстрем". Сейчас идут переговоры с другими поставщиками шведской сети.