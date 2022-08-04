04 Августа 2022
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Очередь в IKEA в Екатеринбурге (2022) | Фото: Накануне.RU

На "Яндекс.Маркете" появились товары от поставщиков IKEA

На "Яндекс.Маркете" появились товары от производителей, которые раньше поставляли продукцию для магазинов IKEA. Теперь на платформе можно найти схожие по дизайну с икеевской мебель, текстиль, кухонные принадлежности и другие товары, передает РИА Новости.

Пока маркетплейс привлек 11 поставщиков IKEA. Среди них компания из Казахстана "АГФ-Групп" (продают товары под брендом Arua), фабрика Askona, комбинат "Шуйские ситцы" и мебельный холдинг "Ангстрем". Сейчас идут переговоры с другими поставщиками шведской сети.

Теги: яндекс.маркет, ikea, поставщики, маркетплейс



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