В Челябинской области закупают флаги и гербы для школ за 18,4 млн рублей

В Челябинской области объявили аукционы на поставку флагов и гербов Российской Федерации для школ. Информация об этом опубликована на портале госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU.

Начальная цена контракта на поставку гербов РФ составляет 7,1 млн рублей, флагов – около 11,3 млн рублей. Подрядчик должен поставить по 637 малых и больших гербов, а также 6 тыс. 370 настольных флагштоков с одним флагом и 637 флагов России. Поставить государственные символы необходимо до 30 августа.

Итоги аукционов будут подведены 15 августа.

Напомним, в апреле министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что учебные недели во всех школах России будут начинаться с исполнения гимна страны и поднятия государственного флага с 1 сентября следующего учебного года. В пилотных школах гимн исполняется в начале недели уже с 1 мая.

Президент России Владимир Путин поддержал идею Минпросвещения РФ поднимать флаг РФ и исполнять гимн в школах, но призвал перенести введение этой традиции там, где пока это сложно реализовать.