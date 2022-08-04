В Свердловской области ежемесячно объявляют в розыск по 25 без вести пропавших

За первое полугодие 2022 года в органы внутренних дел Свердловской области поступило 1 тыс. 165 заявлений и сообщений о безвестном исчезновении людей. Об этом на сегодняшней пресс-конференции рассказал замначальника отдела управления уголовного розыска регионального ГУ МВД Александр Новиков.

По его данным, по 1 тыс. 10 фактам местонахождение пропавших было установлено. В этом году было объявлено в розыск 155 без вести пропавших (на 42 человека меньше по сравнению с 2021 годом). Прекращен розыск 188 человек.

"Получается, что в среднем ежемесячно объявлялось в розыск по 25 пропавших. Прекращался розыск 31 человека. Из объявленных в 2022 году в розыск 155 пропавших разыскано 107. Кроме этого, установлено местонахождение 48 без вести пропавших, объявленных в розыск в прошлые годы", - рассказал Новиков.

Что касается пропавших детей, по данным полиции, за шесть месяцев прошлого года было зарегистрировано 506 подобных фактов, а в этом году – уже 549.

"За шесть месяцев 2022 года найдено 389 детей и подростков до заведения розыскных дел", - уточнил представитель МВД.