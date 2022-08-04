04 Августа 2022
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Происшествия ДНР и ЛНР
ДНР, Донецк (2022) | Фото: Накануне.RU

ВСУ обстреляли здание драмтеатра в Донецке, где прощаются с Качурой

Украинские войска обстреляли центр Донецка, в том числе, здание Драмтеатра, где проходит прощание с погибшей Ольгой Качурой, полковником ДНР, передает РИА Новости.

Сработала ПВО, но как минимум два снаряда пропустили.

Уточняется, что церемония прощания с Качурой не началась, всех эвакуировали в убежища.

Качура погибла 3 августа во время обстрела Горловки. В Народной милиции ДНР она состояла с 2014 года и командовала реактивным артиллерийским подразделением, вооруженным установками БМ-21 "Град".

Президент РФ Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России полковнику ДНР Ольге Качуре.

Теги: донецк, качура, обстрел



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