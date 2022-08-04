04 Августа 2022
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
лесной пожар (2021) | Фото: t.me/kushtay

В Югре действует уже 44 лесных пожара на площади свыше 21 тысяч гектаров

Площадь действующих лесных пожаров в Югре сегодня превысила 21 тыс. га. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС, передает корреспондент Накануне.RU.

"Зарегистрировано 49 лесных пожаров на площади 22209,6 га, ликвидировано четыре очага на площади 1131,0 га. Возникло шесть на площади 53,3 га, действует 45 пожаров на площади 21078,6 га, из них локализовано семь пожаров на площади 2715,8 га", - говорится в сообщении.

В тушении задействованы около тысячи человек. Запланировано применение 22 бортов авиации РСЧС в в семи муниципальных районах: Белоярский, Нижневартовский, Сургутский, Берёзовский, Кондинский, Октябрьский и Ханты-Мансийский.

Первый замдиректора департамента недропользования Егор Збродов дал немного другие цифры. По его словам, по состоянию на 9.00, 4 августа проводится работа по ликвидации 44 возгораний, площадь, пройденная пожаром составляет 19 408 га, локализовано семь, на площади 2 715.

"Работают 985 человек, 37 единиц техники", - сообщил он.

На заповеднике "Малая Сосьва" дополнительно работают 58 человек: сотрудники заповедника и авиалесоохраны

Дым от лесных пожаров дошел до Ханты-Мансийска. На помощь югорчанам прибыли огнеборцы из Тюменской авиабазы и Уральской авиабазы. Ожидается прибытие сотрудников Красноярской авиабазы.

Напомним, со 2 августа на территории Югры введен режим ЧС.

Теги: лесной пожар, режим ЧС



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