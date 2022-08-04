Озвучены детали "дела Митволя" о хищении 900 миллионов

Стали известны подробности уголовного дела экс-заместителя главы Росприроднадзора Олега Митволя. Он является фигурантом уголовного дела о хищении 900 млн руб. на проекте строительства метро в Красноярске.

Впервые Митволь узнал о проекте строительства метро в Красноярске в марте 2018 г., когда в статусе внештатного консультанта Минприроды он прибыл в этот город в составе делегации, во главе которой был тогдашний министр природных ресурсов РФ Сергей Донской. Об этом говорится в протоколе его допроса (копия документа есть у РБК, её подлинность подтвердил источник, знакомый с материалами дела).

"В то время Донской прилетел на совещание по вопросам экологии в Красноярск, где был сделан доклад кого-то из краевого министерства про то, что основными загрязнителями воздуха являются не заводы и предприятия, а автомобили", - говорится в показаниях Митволя.

На допросе он рассказал, что вместе с Донским они пришли в кабинет губернатора Красноярского края Александра Усса, где разговор зашёл о срочной реанимации проекта метрополитена (был подготовлен специалистами Харьковметропроекта в 1989 г.). Губернатор сказал Митволю, что метро ранее проектировалось при участии специалистов Красноярского ТИСИЗа, и спросил, готовы ли они сейчас принять в нём участие. Митволь, который за несколько недель до этого приобрел 100% пакет акций ТИСИЗа, дал утвердительный ответ.

О возможности участия в проектировании метрополитена Олег Митволь сообщил 33-летнему генеральному директору Красноярского ТИСИЗа Владимиру Жаркову, говорится в показаниях Митволя. Красноярский ТИСИЗ был единственным участником, подавшим заявку на тендер. Директор Жарков был недоволен участием предприятия в госконтракте такого масштаба: на тот момент трест испытывал дефицит специалистов и оборудования, но Митволь настоял на участии. Решение было согласовано с советом директоров Красноярского ТИСИЗа. Об этом говорится в протоколе допроса Жаркова (копия протокола есть у издания, её подлинность подтвердил источник, знакомый с материалами дела).

Жарков также рассказал следствию, что сам Митволь распоряжался финансами, а точнее, контролировал крупные платежи. Лично он заключил с предприятием договоры займов на сумму около 250 млн руб. под 15% годовых. Деньги были даны им в долг предприятию для выполнения различных контрактов, и на текущую деятельность, не связанную с госконтрактом. В 2019 г. из федерального бюджета на счета Красноярского ТИСИЗа поступило 742,2 млн руб. и 227,9 млн руб. В 2020 г. из бюджета Красноярского края – 4,9 млн руб. Когда были переведены 742,2 млн руб. по госконтракту, Митволь дал указание вернуть ему долги с процентами, а также рассчитаться с частью субподрядчиков. Также займы с процентами вернули Морозову, другому собственнику предприятия, говорится в показаниях Жаркова.

Как показал Митволь, во время осуществления сделки по покупке ТИСИЗа покупателям звонили неизвестные и угрожали. Они предупредили Митволя и его партнера Сергея Асташова, что им не следует участвовать в аукционе, так как предприятие планирует приобрести генерал ФСБ Олег Феоктистов, рассказал на допросе бывший замглавы Росприроднадзора. По словам Митволя, впоследствии его партнёр выяснил, что экс-руководитель треста Саитов прикрывался именем генерала Феоктистова. Он также утверждал на допросе, что как только аукцион был объявлен, Саитов взял в одном из банков в кредит 90 млн руб. для покупки предприятия под обязательства самого же предприятия.

Напомним, Митволя задержали в столичном аэропорту "Внуково" при попытке покинуть Россию. Затем его доставили в Красноярск, где расследуется дело о хищении 900 млн руб. на проекте строительства метро. К хищению может быть причастна компании Митволя, готовившая проектно-сметную документацию метро. Позже стало известно, что Митволь готов добровольно возместить причинённый ущерб, за него поручились два депутата Госдумы.