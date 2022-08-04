В Нагорном Карабахе сообщили о ночных обстрелах со стороны ВС Азербайджана

Вооруженные силы Азербайджана в ночь на 4 августа нарушили режим прекращения огня на отдельных участках линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

По данным минобороны Арцаха, ранены 19 военнослужащих. Состояние четырех из них оценивается как тяжелое, у одного как крайне тяжелое.

Отмечается, что утром 4 августа обстановка на линии соприкосновения сохраняется относительно стабильной, пишет Regnum.

3 августа министерство иностранных дел Армении заявило, что Баку совершил акт агрессии, в результате чего есть погибшие и раненые. Россия также обвинила Азербайджан в нарушении режима прекращения огня. В Министерстве обороны РФ считают, что ситуация в зоне действия российского миротворческого контингента обострилась из-за действий азербайджанских военных.

Власти Азербайджана признали, что армия нанесла удар по армянским позициям, но в эскалации конфликта обвиняют Армению, которая совершила диверсию. В результате этого погиб азербайджанский солдат-срочник. В ответ азербайджанские войска провели операцию "Возмездие", в ходе которой заняли несколько высот, а также уничтожили несколько позиций армянских военных.