В Челябинской области за месяц от бешенства погибли шесть животных

В Челябинской области в июле от бешенства погибли шесть животных, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Бешенство выявили у ежа, трех домашних кошек и двух домашних собак. Случаи зафикисрованы в Озерске, Челябинске и в поселках Увельский и Буранный. В территориях установлен карантин и будет проведен комплекс обязательных противоэпизоотических мероприятий.

С начала года от бешенства в регионе погибли 43 животных.