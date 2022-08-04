Amnesty International: ВСУ прикрываются мирными жителями

Украинские войска прикрываются мирными жителями Донбасса как "живым щитом", размещая оружие и технику в жилых кварталах, школах и больницах. Об этом говорится в докладе международной организации Amnesty International.

Организация инспектировала места нанесения ударов, опрашивала свидетелей и родственников жертв. В ходе расследований были обнаружены свидетельства того, что украинские войска наносили удары из населенных жилых районов, а также размещались в гражданских зданиях в 19 городах и селах. При этом были альтернативы, которые не подвергали бы опасности гражданское население, но они не были приняты во внимание, хотя международное гуманитарное право требует, чтобы стороны конфликта избегали размещения сил и средств вблизи или в самих густонаселенных районах.

Amnesty International приводит многочисленные свидетельства людей о недопустимых действиях украинских военных, но постоянно подчеркивает будто бы неприемлемые действия России. Однако и в этом свете доклад изобилует огромным количеством фактов терроризма ВСУ.

"Украинские военные регулярно создают базы в школах в городах и селах Донбасса и в Николаевской области... В 22 из 29 посещенных школ эксперты Amnesty International либо обнаружили солдат, использующих помещения, либо обнаружили свидетельства текущей или предыдущей военной деятельности... В городе к востоку от Одессы Amnesty International стала свидетелем широкого использования украинскими солдатами гражданских районов для жилья и в качестве плацдармов, в том числе размещения бронетехники под деревьями в сугубо жилых кварталах... В Бахмуте (Артемовске) украинские войска использовали здание университета в качестве базы", - говорится, в частности, в докладе.

Генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар заявил, что украинские войска "нарушают законы войны, когда действуют в населенных районах".

"Нахождение в оборонительной позиции не освобождает украинских военных от соблюдения международного гуманитарного права", - подчеркнул он.

О том, что боевики фактически берут гражданское население в заложники, было известно с первых дней военной операции. Телеведущий Владимир Соловьев ранее сказал, что российские войска в силу этого ведут по факту сразу три операции - военную, контртеррористическую и гуманитарную.