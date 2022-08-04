04 Августа 2022
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Экономика В России
Яндекс Yandex (2021) | Фото: пресс-служба Яндекс

СМИ: "Яндекс", VK и Ozon получили льготные кредиты от правительство на обслуживание еврооблигаций

Правительство помогло "Яндексу", VK и Ozon обслуживать еврооблигации. После 24 февраля торговля акциями этих компаний за рубежом была приостановлена, держатели ценных бумаг получили право требовать выкупа. На это потребовалось бы около $2,4 млрд, таких денег у компаний не было.

По данным "Коммерсанта", речь идет о льготном кредите на 130 млрд руб. По мнению аналитиков, такая прямая господдержка беспрецедентна, но обоснована, поскольку перечисленные компании имеют для отечественной экономики системную значимость.

Эксперты отмечают, что даже при наличии ликвидности в данной ситуации для компаний остаются риски, связанные с проведением платежей в условиях санкций. Открытым остается вопрос о том, будет ли считаться дефолтом выплата в адрес иностранных инвесторов в рублях. Когда так по госдолгу решил рассчитаться Минфин, за рубежом сочли это техническим дефолотом РФ, хотя в правительстве России с этим не согласны, да и западные участники рынка полагают, что термин дефолт тут можно применить с натяжкой.

Теги: яндекс, vk, ozon, долг, еврооблигации, кредит



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