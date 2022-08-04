Bloomberg: Российскую нефть перегружают в небольшом порту Египта для обхода санкций

Нефть из России в обход санкций перегружают в небольшом египетском порту. Об этом сообщает Bloomberg, указывая на данные отслеживания судов.

По данным агентства, российские танкеры начали отгружать топливо в порту Эль-Хамра, где его впоследствии могут смешивать с нефтью местного происхождения.

Издание сообщает, что 24 июля танкер Crested, загруженный 700 тыс. баррелями российской нефти, прибыл в этот египетский терминал. Через некоторое время танкер Chris забрал из порта всю нефть или ее часть.

Ранее стало известно, что страны G7 могут ввести полный запрет на транспортировку российской нефти, пишет Regnum. 2 августа британский МИД опубликовал заявление о том, что страны "Группы семи" рассматривают возможность запретить «все услуги по транспортировке российской нефти, доставляемой морем, и нефтепродуктов на глобальном уровне».