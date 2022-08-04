На трассе Тюмень - Омск из-за сильного задымления ограничили движение

Сегодня трасса Тюмень — Омск оказалась окутана густым смогом из-за горящих торфяников. Не обошлось без аварий.

По данным ГИБДД Омской области, в Крутинском районе, на 429-ом километре 56-летний водитель большегруза "ДАФ" врезался в вынужденно остановившийся на дороге из-за задымления "Хендэ-Гетц", за рулем которого находилась 43-летняя женщина. Машина по инерции продвинулась вперед и въехала в грузовой автомобиль "ФАВ". В результате аварии пострадала женщина-водитель, ей потребовалась медицинская помощь. Еще одно ДТП обошлось без пострадавших.

Как сообщили Накануне.RU в Информационной службе правительства региона, видимость снижена до 50 метров, организовано реверсивное движение.

"Задымление со стороны Омской области. Сотрудники МЧС по Тюменской области для тушения не привлекаются", - говорится в сообщении.