04 Августа 2022
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
мигалки (2019) | Фото:Накануне.RU

На Среднем Урале накрыли бригаду "черных лесорубов", спиливших тысячи деревьев

Сыщики свердловского гарнизона полиции пресекли незаконную деятельность "черных лесорубов", спиливших под корень 3 тысячи 762 дерева.
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Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы регионального Главка МВД Валерий Горелых, в спецоперации были задействованы сотрудники подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции ОВД Красноуральска, а также их коллеги из ГУ МВД области. По его данным, в сети представителей МВД угодил местный житель 1970 года рождения. Он подозревается в организации незаконной вырубки леса с ущербом государству на общую сумму около 69 миллионов рублей.

Все началось с того, что 21 июня в дежурную часть территориального отдела полиции поступило заявление от директора государственного учреждения "Кушвинское лесничество". Он сообщил, что с 2020 по 2022 год на выделах 9, 10 и 11 Красноуральского участкового лесничества неизвестными проведена незаконная рубка. Выехав на место, стражи порядка установили, что "черные лесорубы" спилили большое количество сосен, берез, осин и елей, причинив огромный ущерб департаменту лесного хозяйства.

Оперуполномоченные ОЭБиПК вышли на след неоднократно судимого гражданина. Свою первую судимость он получил еще в 1995 году по статье 218 УК РСФСР "Незаконное ношение, хранение, приобретение, изготовление или сбыт оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ". Есть в его "послужном списке" причинение смерти по неосторожности, побои, присвоение или растрата, но, как отмечают в полиции, реально в места лишения свободы он так и не попал, так как наказания получал условно или они не были связаны с заключением под стражу.

Свердловские полицейские под Красноуральском выявили бригаду "черных лесорубов"(2022)|Фото: В. Н. Горелых

"В ходе допроса индивидуальный предприниматель не стал демонстрировать из себя, что называется, бывалого и в своих же интересах дал признательные показания, пояснив, что изначально у него было официальное разрешение на заготовку леса. Однако когда он окончил вырубку в разрешенном секторе, решил расширить границы своей делянки и вместе с бригадой наемных рабочих незаконно спилил деревья в соседних выделах. Древесину перепродавал на пилораму, а добытые таким образом средства тратил на личные нужды.

По данному факту следственным подразделением полиции Красноуральска возбуждено и в настоящее время расследуется уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ "Незаконная рубка леса, совершенная в особо крупном размере". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Время до суда подозреваемый проведет под подпиской о невыезде", - отметил полковник Горелых.

Расследование продолжается. Сейчас силовики отрабатывают подозреваемого на причастность к подобным ранее совершенным преступлениям.

Теги: лесорубы, деревья, полиция, Красноуральск



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