Жительница аварийного жилья бросила ботинок с плесенью в мэра Углегорска

На Сахалине женщина бросила в мэра ботинок с плесенью. Плесень завелась в обуви от того, что в аварийной квартире жительницы Углегорска слишком сыро, а администрация не торопится переселять семью.

Людмила Аникеева пришла на встречу мэра и губернатора с местными жителями. В какой-то момент она рассказала о своей проблеме: она годами добивалась переселения из аварийного жилья, судилась с городской администрацией, в итоге областной суд встал на сторону Аникеевой, но власти так ничего и не начали предпринимать.

Присутствовавший на встрече губернатор Сахалинской области сказал, что попросит прокурора проверить ситуацию. Это возмутило уже не только Аникееву, но и всех участников встречи: люди в зале начали возмущаться и бездействием прокурора.

Тогда Аникеева достала из принесенного пакета ботинок с плесенью и бросила его в мэра Углегорска Дмитрия Цуканова. К ней тут же подошел представитель полиции, женщину в итоге увезли в отдел, передает Telegram-канал Baza.