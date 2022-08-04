04 Августа 2022
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Общество Свердловская область
(2022) | Фото: Россети Урал

На строящуюся в Екатеринбурге подстанцию 110 кВ "Новокольцовская" доставлены трансформаторы

 На строительную площадку подстанции 110 кВ "Новокольцовская" доставлены силовые трансформаторы мощностью 25 МВА каждый. Силовые установки – отечественного производства Группы "СВЭЛ". Энергетики приступили к шефмонтажу.
 
В настоящий момент на строящемся центре питания энергетики завершают общестроительные работы. Доставлено основное оборудование для открытого распределительного устройства (выключатели, трансформаторы тока, разъединители, трансформаторы напряжения), а также шкафы релейной защиты и автоматики, дугогасящий реактор. Энергетики уже смонтировали здания общеподстанционного пункта управления и закрытого распределительного устройства 10 кВ.

(2022)|Фото: Россети Урал

Следующим этапом станет поставка и монтаж оборудования систем сбора и передачи информации для отслеживания состояния оборудования подстанции, программно-технических средств, входящих в состав автоматизированной системы управления.
 
Отметим, что все оборудование на подстанции отечественного производства. Ключевые поставщики – это предприятия Свердловской области.

(2022)|Фото: Россети Урал

 
Энергетики "Россети Урал"-"Свердловэнерго" также продолжают строительство распределительных сетей 10 кВ протяженностью 19,6 км, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ внутри района "Новокольцовский". Уже завершено строительство кабельной линии 10 кВ от ПС 110 кВ "Новокольцовская", построены распределительные пункты 10 кВ, где идут пуско-наладочные работы.

(2022)|Фото: Россети Урал

 
Подстанция 110 кВ "Новокольцовская" будет обеспечивать надежным электроснабжением новый микрорайон "Новокольцовский" в пригороде Екатеринбурга. Здесь продолжается строительство Дворца водных видов спорта, общественного и медицинского центров, пяти общежитий и тренировочного поля с легкоатлетическими дорожками. Также данная территория будет застраиваться жилой и коммерческой недвижимостью, объектами транспортно-логистической инфраструктуры, офисными и торгово-развлекательными центрами.

(2022)|Фото: Россети Урал


 
Общая присоединяемая мощность объектов к новому современному центру питания составит 28 МВт. Мощность самой подстанции "Новокольцовская" - 50 МВА. Объект также усилит схему электроснабжения Октябрьского района Екатеринбурга и аэропорта "Кольцово".

Теги: Россети Урал, подстанция новокольцовская



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