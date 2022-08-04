Путин присвоил звание Героя России погибшей полковнику ДНР Качуре

Президент Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России полковнику ДНР Ольге Качуре.

"За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации полковнику Качуре Ольге Сергеевне (посмертно)", - приводит пресс-служба Кремля текст указа Путина.

Качура погибла 3 августа во время обстрела Горловки. Ей было 52 года. В Народной милиции ДНР она состояла с 2014 года и командовала реактивным артиллерийским подразделением, вооруженным установками БМ-21 "Град".