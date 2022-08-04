Военкор призвал не опережать события в ДНР

Военкор Юрий Котенок призвал спуститься на землю тех, "кто воюет языком", давая бравурные сводки успехов под Донецком. Будто бы уже взяли Пески, большую часть Марьинки и вот-вот возьмут Авдеевку.

Он отметил, что 1-я Славянская бригада за сутки боев продвинулась на 100 метров, и это нормально.

"Штурмовые группы зашли в опорники противника и по траншеям прошли вперед на сотку, зачистив ДОТы, блиндажи, щели и огневые позиции. Вчера — 100, сегодня — 100, завтра, даст Бог, еще 100 и больше. Только так! Хватит бежать впереди паровоза, махая шашкой! Хорошо, если за август разобьем противника в его Авдеевском укрепрайоне", - написал военкор в своем телеграм-канале.

Первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов сообщает, что силы ДНР закрепились на южной окраине Марьинки. Также под контролем половина Песок. Есть успехи в районе Авдеевки, Соледара и Артемовска.

Военкор Евгений Поддубный пишет, что Зеленский не оставляет попыток перебросить к линии фронта новые силы, состоящие преимущественно из мобилизованных неопытных бойцов. Но за последние трое суток из 600 человек, отправленных на передовые позиции, до них добрались меньше сотни. Он считает, что возможность боевиков провести перегруппировку сил также постепенно сходит на нет, так как первая линия обороны ВСУ прорвана.

Военный обозреватель Юрий Подоляка говорит, что за успехи союзных сил на Донецком направлении и севернее нужно сказать спасибо Зеленскому, который потребовал готовить наступление на Херсон, поэтому часть артиллерии была отправлена с Донбасского фронта на юг. Украинское командование, видимо, рассчитывало на мощные железобетонные укрепления, возводимые в течение восьми лет под Донецком, но оно недооценило мощь российской артиллерии и настойчивость 1-го Армейского корпуса ДНР.

Украинские телеграм-каналы пишут, что военное командование Киева просит вернуть в Донбасс часть артиллерии, но решения пока нет, так как для Зеленского это будет равнозначно признанию того, что даже обещанное наступление на Херсон он так и не в силах начать, а тем более захватить его. Эта задача является первоочередной, чтобы сорвать там референдум и показать Западу, что ВСУ могут побеждать, а не только отступать. Ранее британская The Telegraph написала, что Запад свернет военную помощь Украине, если та до осени не переломит ситуацию на фронте.