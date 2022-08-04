Бастрыкин предложил брать украинских беженцев на российскую госслужбу

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин обозначил проблему в трудоустройстве вынужденных переселенцев с юго-востока Украины. Беженцы, имеющие высокую квалификацию, часто не могут устроиться на госслужбу в России, поскольку имеют украинское гражданство. По мнению Бастрыкина, надо дать возможность таким беженцам трудоустраиваться на государственные должности при наличии российского гражданства.

В интервью "Интерфаксу" он отметил, что сейчас, в силу ряда причин эти граждане не могут оформить выход из украинского гражданства и, как следствие, не могут быть приняты на госслужбу в России.