Движение на трассе "Пермь – Екатеринбург" перекроют из-за марафона "Европа – Азия"

Из-за марафона "Европа – Азия" будут перекрыты улицы Екатеринбурга и часть федеральной трассы.

Марафон пройдет в это воскресенье, 7 августа. Как сообщили Накануне.RU в "Уралуправтодоре", маршруты всех дистанций пролегают в центральной и исторической частях города, а отрезок пути бегунам предстоит преодолеть по федеральной автодороге Р-242 "Пермь – Екатеринбург". Именно на 344 км трассы находится обелиск "Европа – Азия", который станет финальной точкой бегового маршрута. Из-за этого на время марафона будет ограничено движение всех видов транспорта на данной автодороге.

"С 7.30 (мск) до 12.00 (мск) будет перекрыто обратное направление трассы (в сторону Перми) на участке с 352 по 343 км. Объезд перекрытого отрезка федеральной трассы будет возможен по Старо-Московскому тракту, выезд через Объездную автомобильную дорогу Екатеринбурга (съезд расположен на 352 км трассы Р-242, возвращение на федеральную трассу – через Старые Решеты – 337 км)", - сообщили в дорожном ведомстве.

Напомним, организаторы ждут, что в забеге примут участие более 6 тысяч человек из разных стран. Заявки на участие в марафоне уже подали бегуны из Казахстана, Белоруссии, Китая и Вьетнама.