В Госдуму внесут законопроект о налоговом вычете в 50% от НДФЛ для работающих пенсионеров

Депутаты Госдумы из фракции ЛДПР и сенаторы Иван Абрамов, Вадим Деньгин и Елена Афанасьева предложили ввести налоговый возврат для работающих пенсионеров. Соответствующий законопроект они готовы внести в парламент 4 августа. Об этом сообщил в Telegram-канале замглавы фракции Ярослав Нилов.

Предлагается установить социальный налоговый возврат в размере половины от уплаченного в течение года налога на доходы физических лиц (НДФЛ), но не более 25 тысяч рублей.

Предполагается, что работающий пенсионер будет подавать заявление по окончание налогового периода и получать возврат в безналичной форме на банковский счет.

Авторы поправки отмечают, что такие изменения необходимы из-за отмены индексации фиксированной выплаты к страховой пенсии.

Напомним, индексацию работающим пенсионерам приостановили в 2016 году. Госдума в прошлом году рассмотрела сразу три законопроекта о возвращении индексации работающим пенсионерам, и все три были отклонены.