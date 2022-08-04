На Камчатке совершил жёсткую посадку вертолёт Ми-2

На Камчатке совершил жёсткую посадку вертолёт Ми-2, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

В 10.00 (по местному времени) 4 август Ми-2 совершил жёсткую посадку при заходе на посадочную площадку Налычево (территория природного парка "Налычево", вблизи реки с таким же названием). На борту воздушного судна находился только пилот, он не пострадал.

Следователи начали проверку по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ).