04 Августа 2022
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Парад, 9 мая, Екатеринбург, ми-26 (2016) | Фото:Накануне.RU

На Камчатке совершил жёсткую посадку вертолёт Ми-2

На Камчатке совершил жёсткую посадку вертолёт Ми-2, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

В 10.00 (по местному времени) 4 август Ми-2 совершил жёсткую посадку при заходе на посадочную площадку Налычево (территория природного парка "Налычево", вблизи реки с таким же названием). На борту воздушного судна находился только пилот, он не пострадал.

Следователи начали проверку по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ).

Теги: Ми-2, жёсткая посадка, Камчатка



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