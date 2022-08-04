На Ямале вновь вводят масочный режим. Пока он носит рекомендательный характер

На Ямале с 5 августа вводят масочный режим. Правда, пока он носит рекомендательный характер и касается ограниченного круга лиц, передает корреспондент Накануне.RU.

Носить маски рекомендуется жителям из "группы риска": пенсионерам старше 60 лет и лицам с хроническими заболеваниями. Такое решение было принято на заседании регионального оперштаба по противодействию COVID-19.

Напомним, ранее Ямал стал последним регионом в УрФО, где были сняты все ограничения по коронавирусу.

Как сообщало Накануне.RU, что 1 июля Роспотребнадзор снял все "ковидные" ограничения, в том числе обязательный масочный режим и запрет на работу общепита в ночное время. При этом в ведомстве отметили, что в случае ухудшения обстановки эти ограничения могут вернуть.

Позднее ношение масок в помещении вернули в Москве, которая стала первым регионом, отменившим ковидные ограничения: 14 марта мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене масочного режима в столице, а также о снятии ковидных ограничений для граждан и бизнеса.