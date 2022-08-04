Основная версия причины пожара склада Ozon – поджог

Пока пожарные ликвидируют последние очаги горения на пепелище подмосковного склада Ozon, следователи пытаются установить причину произошедшего. По данным СМИ, основной (и даже, возможно, единственной) версией является поджог. Об этом сообщают источники РИА Новости и ТАСС.

"По словам очевидцев, склад могли поджечь в нескольких местах", - заявил один из инсайдеров.

Ранее глава городского округа Истра Татьяна Витушева сообщила, что возгорание произошло из-за несоблюдения техники безопасности.

Сообщалось, что размер ущерба может превысить 10 млрд руб., но эту сумму покроет страховка – во Всероссийском союзе страховщиков заявили, что склад был застрахован на сумму около 17 млрд руб.