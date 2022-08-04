04 Августа 2022
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Политика За рубежом
Нэнси Пелоси (2022) | Фото: Elizabeth Frantz/Reuters

Глава евродипломатии Боррель назвал "нормальным" визит Пелоси на Тайвань

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в своем Twitter прокомментировал визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

По его мнению, Пекин не имеет оснований для использования данного визита в качестве повода для начала "агрессивной военной деятельности".

Боррель добавил, что считает нормой визиты западных законодателей на спорные территории. По его словам, это является "рутинным процессом" для представителей власти, пишет Regnum.

Ранее сама Пелоси выразила мнение, что причиной "большой шумихи" вокруг ее визита в Тайвань стала ее должность, занимаемая в Конгрессе США. Это третий по значимости пост в государственной иерархии Соединенных Штатов.

В МИД РФ, напомним, расценили визит "как явную провокацию в духе агрессивной линии США на всестороннее сдерживание КНР". В Кремле отметили, что эта ситуация ведет к нарастанию напряженности в регионе.

Теги: боррель, пелоси, тайвань



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