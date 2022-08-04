В РФС признали ошибочным пенальти в ворота "Урала" в матче с "Краснодаром"

04 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Откусить и отползти не получится"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Спорт Свердловская область В России
Пустая фанатская трибуна Екатеринбург-арены на матче &quot;Урал&quot; — &quot;Краснодар&quot; (2022) | Фото: Накануне.RU

В РФС признали ошибочным пенальти в ворота "Урала" в матче с "Краснодаром"

Судья Владимир Москалев ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота екатеринбургского "Урала" на 70-й минуте матча с "Краснодаром" в 3-м туре РПЛ. Таков вердикт экспертно-судейской комиссии при президенте РФС.

Напомним, встреча состоялась в Екатеринбурге на минувшей неделе. "Урал" уступил со счетом 1:3, два гола в ворота хозяев были забиты с пенальти. После этого клуб обратился в ЭСК с просьбой оценить работу арбитра Москалева.

Как сообщили Накануне.RU в Российском футбольном союзе, эксперты пришли к выводу, что в эпизоде с назначением 11-метрового на 70-й минуте в действиях игрока "Краснодара" Алексея Ионова в единоборстве за мяч с голкипером "Урала" Ильей Помазуном имелись элементы симуляции.

"Он умышленно отставлял правую ногу в направлении вратаря, инициируя контакт с ним, который убирал свои руки во избежание контакта с нападающим. Также комиссия отмечает тот факт, что атакующий игрок начал свое падение еще до контакта с вратарем. В связи с этим комиссия считает, что ВАР обоснованно пригласил судью к монитору для просмотра эпизода, однако решение о назначении 11-метрового удара в ворота команды "Урал", принятое судьей, является ошибочным", - говорится в комментарии ЭСК.

Напомним, ранее эксперты РФС признали правильным удаление игрока "Урала" Лео Гогличидзе в матче с "Оренбургом".

Теги: РФС, пенальти, Урал, Краснодар



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети