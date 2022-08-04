В РФС признали ошибочным пенальти в ворота "Урала" в матче с "Краснодаром"

Судья Владимир Москалев ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота екатеринбургского "Урала" на 70-й минуте матча с "Краснодаром" в 3-м туре РПЛ. Таков вердикт экспертно-судейской комиссии при президенте РФС.

Напомним, встреча состоялась в Екатеринбурге на минувшей неделе. "Урал" уступил со счетом 1:3, два гола в ворота хозяев были забиты с пенальти. После этого клуб обратился в ЭСК с просьбой оценить работу арбитра Москалева.

Как сообщили Накануне.RU в Российском футбольном союзе, эксперты пришли к выводу, что в эпизоде с назначением 11-метрового на 70-й минуте в действиях игрока "Краснодара" Алексея Ионова в единоборстве за мяч с голкипером "Урала" Ильей Помазуном имелись элементы симуляции.

"Он умышленно отставлял правую ногу в направлении вратаря, инициируя контакт с ним, который убирал свои руки во избежание контакта с нападающим. Также комиссия отмечает тот факт, что атакующий игрок начал свое падение еще до контакта с вратарем. В связи с этим комиссия считает, что ВАР обоснованно пригласил судью к монитору для просмотра эпизода, однако решение о назначении 11-метрового удара в ворота команды "Урал", принятое судьей, является ошибочным", - говорится в комментарии ЭСК.

Напомним, ранее эксперты РФС признали правильным удаление игрока "Урала" Лео Гогличидзе в матче с "Оренбургом".