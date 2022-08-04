04 Августа 2022
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избирательная комиссия муниципального образования город екатеринбург (2018) | Фото: Накануне.ru

В Екатеринбурге приступили к ликвидации избирательной комиссии

В уральской столице приступили к постепенной ликвидации местной избирательной комиссии. Внесение соответствующих поправок было одобрено в среду комиссией городской думы по местному управлению. Теперь же все полномочия городского избиркома переданы территориальной избирательной комиссии (ТИК) Ленинского района, после которой сразу следует Облизком.

Напомним, что 14 марта был принят Федеральный закон №60 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Согласно ему, начиная с 2023 года обязанность проведения выборов возлагается только на Центральный избирком, избиркомы субъектов федерации, а также территориальные и участковые избиркомы - все же избирательные комиссии муниципальных образований должны быть ликвидированы. В Екатеринбурге с 1 мая соответствующие полномочия были возложены на ТИК Ленинского района.

Полномочия городской избирательной комиссии, как муниципального органа и юридического лица, должны быть постепенно прекращены до 1 января 2023 года. Председатель избирательной комиссии Екатеринбурга Вадим Антошин отметил, что все члены горизбиркома - это опытные и квалифицированные люди, а благодаря поддержке местного самоуправления и областного избиркома, вопрос трудоустройства решен в отношении почти всех сотрудников.

Напомним, что на ближайших муниципальных выборах, в Екатеринбурге будут голосовать за новый состав городской думы. Выборы состоятся в сентябре 2023 года.

Теги: ликвидация, городская избирательная комиссия, Екатеринбург



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