В Челябинской области три человека погибли в ДТП

В Челябинской области три человека погибли и один пострадал в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Авария произошла вечером 3 августа на 28 км автодороги Верхний Уфалей – Красноуфимск. Водитель Лады Веста при неустановленных обстоятельствах выехал на встречную полосу на разрешенном для обгона участке дороги, где столкнулся с Ладой Приорой.

В результате ДТП погибли водитель Лады Приоры и две женщины. Водитель Лады Веста госпитализирован доставлен в медицинское учреждение, за его жизнь борются врачи.