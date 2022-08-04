Китай начал учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня

Народно-освободительная армия Китая начала вокруг Тайваня масштабные военные учения.

"Командование Восточного театра военных действий Народно-освободительной армии Китая в четверг провело военные учения и учебные мероприятия, включая учения с боевой стрельбой вокруг острова Тайвань", - сообщает CGTN (Центральное телевидение Китая).

Напомним, народно-освободительная армия Китая проводит учения и учебные мероприятия на фоне визита на Тайвань спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая 3 августа встретилась с главой Тайваня и в тот же день улетела с острова.