Тайвань сообщил о запуске ракет по беспилотнику

Вооруженные силы Тайваня выпустили несколько специальных сигнальных ракет в сторону "неопознанного летательного аппарата" в небе над архипелагом Цзиньмэнь.

Неопознанный аппарат, предположительно беспилотник, был замечен ночью 3 августа, сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя Министерства обороны Тайваня. Военные оперативно среагировали и выпустили по нему несколько сигнальных ракет.

Отмечается, что уровень военной угрозы повышен не был.

Напомним, вокруг острова сейчас идут военные учения Народно-освободительной армии Китая со стрельбами, начавшиеся на два дня раньше запланированного из-за провокационного визита спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.