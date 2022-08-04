СМИ: VPN-сервисы могут начать маркировать "18+"

VPN-сервисы в России предложили маркировать знаком "18+".

Соответствующее предложение к главе Минцифры РФ Максуту Шадаеву направил ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж. Он просит обязать российские магазины мобильных приложений маркировать сервисы VPN таким знаком как запрещенную для детей информационную продукцию. Ещё одно предложение - обязать разработчиков VPN-сервисов информировать россиян о потенциальной возможности передачи данных пользователей третьей стороне.

Как считает Шадаев, установить полноценный контроль за распространением VPN-сервисов не позволяет лежащая в основе таких программ технология. Он отмечает, что такие сервисы кроме доступа к заблокированным соцсетям, позволяют посещать сайты, на которых присутствует деструктивный контент, особенно опасный для детей и подростков, сообщают "Известия".