По факту отравления более 30 детей в лагере под Челябинском заведено дело

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю управления СК по Челябинской области Петру Решетникову доложить о проведенных следственных действиях в рамках уголовного дела, которое было инициировано из-за отравления детей в оздоровительном лагере "Еланчик" в Миассе.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, дело расследуется по ст. "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". По данным следственных органов, в лагере отравились более 30 детей в возрасте от 8 до 17 лет.

В лагерь направлена комиссия министерства образования и Роспотребнадзора, все необходимые пробы направили в лаборатории.