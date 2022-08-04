Россию покинула почти треть иностранных ритейлеров

Из России ушли почти треть иностранных ритейлеров — из снимавших помещения в торговых центрах о таком решении объявили 27% брендов.

Как заявили в одной из крупнейших консалтинговых компаний CORE.XP, еще 51% зарубежных марок приостановили деятельность, 22% проводят реструктуризацию. При этом региональные моллы более устойчивы, чем московские: там импортные бренды играли меньшую роль.

Как сообщает Минпромторг, уход отдельных иностранных компаний с российского рынка не должен оказать существенного влияния на положение торговых центров в России. В большинстве своем зарубежные компании заинтересованы как можно скорее возобновить свою деятельность и прорабатывают для этого различные варианты — договариваются с российским менеджментом, используют доверительное управление либо продают свои активы независимой организации, сообщают "Известия".

Напомним, торговые центры России могут в одностороннем порядке расторгать договоры аренды с магазинами и ресторанами иностранных брендов, которые покинули свои точки после начала спецоперации.