04 Августа 2022
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Общество В России За рубежом
флаг таиланда (2011) | Фото:

СМИ: Таиланд ждет миллион российских туристов в 2022 году

В Таиланде надеются принять миллион туристов из России на фоне  возобновления прямых рейсов "Аэрофлота".

Как считает глава Управления по туризму королевства Ютасак Супасорн, россияне будут стремиться в более теплые места, в том числе и в Таиланд. Как только "Аэрофлот" возобновит полеты в Королевство, за ним последуют и другие российские авиакомпании, считает чиновник.

Отмечается, что за семь месяцев текущего года в стране уже побывали более 76 тыс. российских туристов. Всего с января по июль зарегистрировано 3,12 млн иностранных туристов, сообщает The Nation Thailand.

Напомним, "Аэрофлот" начал продажу билетов на рейсы Москва — Пхукет. Перелеты начнутся в конце октября. Туроператоры уже открыли продажи путевок в Таиланд.

Теги: Таиланд, туризм, отпуск



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