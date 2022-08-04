Минфин: нефтегазовые доходы в июле оказались ниже ожиданий

04 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Откусить и отползти не получится"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Экономика В России
Министерство финансов РФ, минфин (2018) | Фото: nakanune.ru

Минфин: нефтегазовые доходы в июле оказались ниже ожиданий

Нефтегазовые доходы бюджета России за январь – июль составили 7,2 трлн руб.

Как следует из данных Министерства финансов РФ, это в 1,5 раза выше аналогичного показателя 2021 года. В прошлом году за семь месяцев в казну поступило 4,8 трлн руб.

Тем временем, в июле 2022 года бюджет получил 770 млрд руб. При этом Минфин ожидал более высоких поступлений, отмечает ведомство, которое прогнозировало доходы на 75 млрд руб. больше.

Снижению нефтегазовых доходов бюджета в июле способствовали сокращение поставок газа, нефти и нефтепродуктов в Европу, а также крепкий рубль, сообщают "Ведомости".

Как сообщалось ранее, в России нефтегазовые поступления в 2022 году должны обеспечить более 40% доходов федерального бюджета. Согласно планам, в следующие три года зависимость бюджета от нефтегазовых поступлений будет постепенно снижаться.

Теги: бюджет, нефтегазовые доходы, Минфин



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 21.06.2022 00:04 Мск Минфин ожидает долю доходов бюджета от продажи нефти и газа выше 40%


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети