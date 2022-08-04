Минфин: нефтегазовые доходы в июле оказались ниже ожиданий

Нефтегазовые доходы бюджета России за январь – июль составили 7,2 трлн руб.

Как следует из данных Министерства финансов РФ, это в 1,5 раза выше аналогичного показателя 2021 года. В прошлом году за семь месяцев в казну поступило 4,8 трлн руб.

Тем временем, в июле 2022 года бюджет получил 770 млрд руб. При этом Минфин ожидал более высоких поступлений, отмечает ведомство, которое прогнозировало доходы на 75 млрд руб. больше.

Снижению нефтегазовых доходов бюджета в июле способствовали сокращение поставок газа, нефти и нефтепродуктов в Европу, а также крепкий рубль, сообщают "Ведомости".

Как сообщалось ранее, в России нефтегазовые поступления в 2022 году должны обеспечить более 40% доходов федерального бюджета. Согласно планам, в следующие три года зависимость бюджета от нефтегазовых поступлений будет постепенно снижаться.