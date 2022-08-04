Продажи смарт-колонок установили рекорд

Продажи умных колонок в России в первом полугодии увеличились более чем на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Как заявили в компании "М.видео-Эльдорадо", объем продаж в этом сегменте рынка электроники составил 780 тыс. штук, а в денежном выражении – 6 млрд руб. Аналогичную ситуацию отмечают и другие продавцы техники. За шесть месяцев 2022 года колонок было продано в штуках на 94% больше, чем годом ранее.

Руководитель группы закупок аксессуаров и сетевого оборудования "Ситилинка" Денис Чернов сообщил, пик продаж пришелся на январь и февраль.

На Wildberries сегмент колонок с голосовым помощником за первое полугодие вырос на 233% год к году в деньгах и на 145% в штуках, сообщают "Ведомости".