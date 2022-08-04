04 Августа 2022
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Политика В России За рубежом
(2003) | Фото

"Газпром" предложил Европе газ в обмен на снятие ограничений

Представитель "Газпрома" официально отказался принимать из Германии отремонтированную турбину Siemens для трубопровода "Северный поток – 1".

По его словам, "санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставку двигателя № 073 на компрессорной станции «Портовая» невозможной". Отмечается, что поставка турбины в условиях действующих санкций требует разрешения государств, которые ввели общий запрет на экспорт подобной продукции в Россию. Без этого "Газпром" отказывается запускать "Северный поток – 1" на полную мощность.

Кроме того, гендиректор немецкой Siemens Energy Кристиан Брух признал, что отправить находящуюся в Германии турбину для газопровода в Россию мешает позиция "Газпрома". Заявление было сделано в рамках визита канцлера ФРГ Олафа Шольца в Мюльхайм-на-Руре, где он осматривал ту самую турбину, сообщают "Ведомости".

Как сообщалось ранее, глава Siemens Energy утверждает, что для транспортировки турбины для Nord Stream до сих пор не хватает документов из России.

Теги: Газпром, газ, санкции



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Ранее 03.08.2022 11:10 Мск Глава Siemens Energy: Для транспортировки турбины не хватает документов из России


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