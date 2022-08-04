"Газпром" предложил Европе газ в обмен на снятие ограничений

Представитель "Газпрома" официально отказался принимать из Германии отремонтированную турбину Siemens для трубопровода "Северный поток – 1".

По его словам, "санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставку двигателя № 073 на компрессорной станции «Портовая» невозможной". Отмечается, что поставка турбины в условиях действующих санкций требует разрешения государств, которые ввели общий запрет на экспорт подобной продукции в Россию. Без этого "Газпром" отказывается запускать "Северный поток – 1" на полную мощность.

Кроме того, гендиректор немецкой Siemens Energy Кристиан Брух признал, что отправить находящуюся в Германии турбину для газопровода в Россию мешает позиция "Газпрома". Заявление было сделано в рамках визита канцлера ФРГ Олафа Шольца в Мюльхайм-на-Руре, где он осматривал ту самую турбину, сообщают "Ведомости".

Как сообщалось ранее, глава Siemens Energy утверждает, что для транспортировки турбины для Nord Stream до сих пор не хватает документов из России.