04 Августа 2022
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Политика В бывшем СССР Украина
россия украина флаги (2011) | Фото: Накануне.ru

В офисе Зеленского назвали условие для переговоров с Россией

Киев согласится на переговоры только после прекращения огня со стороны России и отвода российских войск.

"Если Москва хочет диалога, мяч на ее поле. Сперва — прекращение огня и отвод войск. Затем — конструктив",— заявил в Twitter советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Так он прокомментировал заявление экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера о том, что Москва хочет переговоров с Киевом. Подоляк назвал Шредера "глашатаем империи и голосом при ru-царском дворе".

Напомним, экс-канцлер Германии Герхард Шредер рассказал об итогах своей недавней поездки в Москву. В интервью журналу Stern он заявил, что Москва хочет найти дипломатическое решение конфликта.

Теги: Украина, спецоперация



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