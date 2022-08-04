Азербайджан ударил по армянским позициям в Карабахе

Армия Азербайджана нарушила трехсторонние договоренности по мирному урегулированию нагорнокарабахского конфликта.

Как заявило министерство иностранных дел Армении, Баку совершил акт агрессии, в результате чего есть погибшие и раненые. Россия также обвинила Азербайджан в нарушении режима прекращения огня. В Министерстве обороны РФ считают, что ситуация в зоне действия российского миротворческого контингента обострилась из-за действий азербайджанских военных.

Власти Азербайджана признали, что армия нанесла удар по армянским позициям, но в эскалации конфликта обвиняют Армению, которая совершила диверсию. В результате этого погиб азербайджанский солдат-срочник. В ответ азербайджанские войска провели операцию "Возмездие", в ходе которой заняли несколько высот, а также уничтожили несколько позиций армянских военных.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков посоветовал депутату Госдумы Михаилу Делягину контролировать свои личные эмоции после его высказывания. Парламентарий в эфире телеканала "Россия" заявил о возможности нанесении ударов по нефтяной инфраструктуре Азербайджана на фоне обострения ситуации в регионе.