Власти Курской области перевели на дистант приграничные школы

Власти Курской области перевели на дистанционный формат работы школы, которые граничат с Украиной, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Курской области.

Так, в регионе на "дистанте" будут 16 школ и семь филиалов, в которых обучаются 1 196 учеников. До 7 сентября в регионе действует высокий уровень террористической опасности.

С начала специальной военной операции Курская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. Также сообщалось о сбитых в области беспилотников.

Ранее министерство обороны РФ сделало заявление в связи с угрозами обстрелов школ Донбасса со стороны ВСУ. Ведомство потребовало от ООН и всего международного сообщества принять эффективные меры для недопущения обстрелов школ киевским режимом и гарантированного исключения данных объектов и прилегающих к ним территорий от поражения огневыми средствами вооруженных сил и других военизированных формирований Украины.

Напомним, ранее власти ДНР приняли решение о переносе торжественных линеек в школах с 1 сентября на более поздний срок. Некоторые образовательные организации проведут линейки в дистанционном режиме.