Роспотребнадзор запретил лишать детей смартфонов в школах, если они нужны по медпоказаниям

Роспотребнадзор прокомментировал запрет Минпросвещения РФ на использование мобильных телефонов на уроках в школах, передает корреспондент Накануне.RU.

В ведомстве разъяснили, что по нормам СанПиН требование по ограничению использования мобильных телефонов в учебных целях действует с 2021 года. Потому о каких-либо новых запретах с 1 сентября 2022 года речь не идет.

"Требование по ограничению применения мобильных устройств в учебных целях объясняется просто. Использование гаджетов с маленьким экраном приводит к повышению нагрузки на органы зрения, в отдельных случаях – может спровоцировать нарушение осанки. Дополнительно отметим, что применение каких-либо ограничений в отношении учащихся, нуждающихся в мобильных устройствах по медицинским показаниям, например, для контроля уровня сахара в крови или мониторинга сердечного ритма, категорически не допускается", - прокомментировали в ведомстве.

Напомним, министерство просвещения РФ с 1 сентября запретило использование мобильных телефонов на уроках в российских школах. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов на общероссийском родительском собрании.

Министр пояснил, что телефонами школьникам нельзя пользоваться согласно новым санитарным правилам. По его словам, правило введено для того, чтобы дети не отвлекались. Пообщаться с родителями можно на перемене, добавил Кравцов.

Ранее помощник президента РФ, экс-министр культуры России Владимир Мединский предложил запретить ученикам пользоваться смартфонами в школах.

По его словам, проблема заключается в отвлечении детей и подростков от учебного процесса, когда урок становится "неприятным отрывом от очень интересной игры" в смартфоне. Мединский отметил, что школы с такой инициативой не могут выступить, и предложил провести эксперимент в рамках региона - например, Москвы.