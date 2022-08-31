"Опасен для общества". Прокуратура выяснит почему "скопинский маньяк" помещен под домашний арест

Генпрокуратура поручила прокуратуре Рязанской области провести проверку и выяснить, почему Виктор Мохов (известный как "скопинский маньяк") помещен под домашний арест, а не в следственный изолятор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответ Генпрокуратуры вице-президенту российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Ивану Мельникову.

Мельников ранее обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой обжаловать решение суда об отправке "скопинского маньяка" под домашний арест. Иван Мельников отмечает, что Мохов неоднократно нарушал условия административного надзора, а также обвиняется в укрывательстве другого преступления, а потому опасен для общества.

"В подразделениях Генпрокуратуры РФ проверяется законность решений, принятых прокурорами субъектов РФ. Поскольку руководством прокуратуры Рязанской области решение по приведенным доводам не принималось, указанной прокуратуре поручено организовать соответствующую проверку", - говорится в ответе надзорного ведомства.

Напомним, в середине августа суд отправил "скопинского маньяка" Виктора Мохова под домашний арест до 7 октября.

Ему запрещено общаться с журналистами и фигурантами дела, а также пользоваться телефоном и интернетом, пишет Mash.

Напомним, Мохов стал фигурантом дела об укрывательстве убийства. Ранее СКР опубликовал кадры допроса маньяка, который признался, что помог соседу спрятать тело собутыльника, с которым тот поссорился.

Мохов освободился из колонии в марте. Он отбывал 17 лет за похищение двух несовершеннолетних девушек, которых держал в подвале четыре года, насиловал и избивал.