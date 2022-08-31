31 Августа 2022
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пожар на рынке Людмила (2022) | Фото: администрация города Волжский

Из-за пожара на продуктовом рынке "Людмила" в Волжском возбудили уголовное дело

По факту пожара на продуктовом рынке "Людмила" в городе Волжский дознаватели главного управления МЧС России по Волгоградской области возбудили уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Дело возбуждено по статье "Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности". По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение пожарной безопасности при проведении сварочных работ.

Напомним, пожар на крытом рынке начался 28 августа. Рынок сгорел дотла. По данным МЧС, пострадавших нет. Были эвакуированы 153 человека, площадь пожара превысила 7 тыс. кв. метров.

Теги: волжский, рынок, пожар



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