31 Августа 2022
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Коллаж, санкции, график вниз (2022) | Фото: Накануне.RU

В Европе готовятся к протестам зимой, но не собираются снимать санкции с России

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что с России не снимут санкции, несмотря на возможные протесты зимой тех, кто недоволен высоким ценами на электроэнергию.

"Сейчас приближается зима, мы, демократические политики, окажемся перед вызовом. Люди выйдут на улицу и заявят, что не могут платить за электричество. Я им отвечу, что я это знаю и что мы принимаем меры. Но я не хочу говорить, что мы отменяем санкции против России. Мы будем вместе с Украиной, и это означает, что санкции останутся на зимнее время, даже если это будет трудно для политиков", - приводит ее слова ТАСС.

Она призвала найти "подходящее решение, чтобы сбалансировать социальные эффекты".

Цены на энергоносители растут в Германии с конца прошлого года. Динамика ускорилась после начала российской специальной военной операции на Украине. По данным Федерального статистического ведомства ФРГ, в июне стоимость энергоносителей выросла на 38%.

Газета Bild со ссылкой на прогнозы германской Ассоциации жилищного хозяйства сообщала, что рост цен на электроэнергию в ФРГ окажется для потребителей в 2022 году более заметным, чем предполагалось ранее. В объединении предположили, что дополнительные издержки для домохозяйств, состоящих из одного человека, составят €2 700 в год, а из четырех - €5 000

Теги: санкции, Евросоюз, ЕС, зима, цены на электроэнергию, протесты



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