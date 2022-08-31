31 Августа 2022
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школьные парты, пустой класс, дистанционка, дистант, каникулы, дистанционное обучение (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

Киевские нацисты угрожают обстрелом школам Донбасса

Министерство обороны РФ сделало заявление в связи с угрозами обстрелов школ Донбасса со стороны ВСУ.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, Минобороны РФ потребовало от ООН и всего международного сообщества принять эффективные меры для недопущения обстрелов школ киевским режимом и гарантированного исключения данных объектов и прилегающих к ним территорий от поражения огневыми средствами вооруженных сил и других военизированных формирований Украины.

"Для безусловного обеспечения безопасности учеников и преподавателей, Минобороны России опубликованы и направлены в ООН, международным гуманитарным организациям, а также руководству Украины адреса и точные данные местоположения всех начинающих работу 1 сентября 2022 года школ в ДНР И ЛНР, а также в Запорожской, Херсонской и Харьковской областях", - говорится в сообщении.

В Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской, Херсонской и Харьковской областях 1 сентября 2022 года открывают свои двери 1422 школы для 326 тысяч 438 учащихся.

Напомним, ранее власти ДНР приняли решение о переносе торжественных линеек в школах с 1 сентября на более поздний срок. Некоторые образовательные организации проведут линейки в дистанционном режиме.

Теги: спецоперация, Украина, ДНР, ЛНР, Минобороны, школы



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