Иск Дерипаски к Тинькову передали с Кубани в московский арбитраж

Суд в Усть-Лабинске принял решение передать иск Олега Дерипаски к Олегу Тинькову в московский арбитраж.

Усть-Лабинск – районный центр в Краснодарском крае – город, в котором Дерипаска провел детство и которому сейчас помогает. В местный районный суд бизнесмен подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Сам Дерипаска бывает на Кубани частенько, а вот ответчик по делу уже давно не был даже в Москве – сейчас Тиньков проживает в Европе.

Еще одним ответчиком по иску Дерипаски является американская компания Meta (признана судом в России экстремистской организацией, запрещена в РФ).

По данным "Интерфакса", иск был подан еще 30 мая, первое заседание прошло 16 августа, второе – сегодня, оба раза суд проводился в закрытом режиме.

Дерипаска хочет взыскать с Тинькова компенсацию морального и репутационного вреда в размере 2 млрд руб.

В иске описывается ситуация, произошедшая еще в апреле этого года, когда Тиньков оставил комментарий в одной из соцсетей, принадлежащей Meta. "Но Дерипаска это олигарх и вор, а я честный предприниматель", — написал Тиньков в ответ на высказывание подписчика.

Олег Тиньков сейчас проживает в Лондоне. В недавнем интервью Юрию Дудю* (* внесен в РФ в реестр СМИ-иноагентов) Тиньков заявил, что считает Дерипаску и других олигархов "жуликами", так они во времена приватизации в 90-е скупили по дешевке народное имущество.