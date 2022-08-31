"Отношусь к его памяти с большим уважением": Евгений Пригожин высказался о погибшем Герое ДНР Александре Захарченко

Дата 31 августа является траурным днем для жителей Донецкой народной республики. Четыре года назад, в 2018 году, глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате теракта. Предприниматель Евгений Пригожин рассказал, как относится к бывшему руководителю республики.

Свою точку зрения он высказал, комментируя запрос журналистов РИА Накануне.RU – они поинтересовались, был ли предприниматель знаком с Захарченко. Ответ Пригожина приводит пресс-служба компании «Конкорд».

Бизнесмен отметил, что с уважением относится к погибшему главе ДНР. Кроме того, Пригожин высказал свое мнение о будущем республики. По его словам, если бы Захарченко остался в живых, процессы в ДНР протекали бы гораздо результативнее, чем сейчас.

«Я с Захарченко самим никогда не встречался. Отношусь к его памяти с большим уважением и думаю, что если бы он не погиб 31 августа 2018 года, то многие процессы в республике могли бы быть значительно более эффективными», – цитирует бизнесмена пресс-служба.

Стоит отметить, что жители Донбасса по сей день несут цветы к месту гибели Александра Захарченко. На месте теракта организован мемориальный комплекс.